Bursa Yangın İnhköl’de Çatıda Oldu

İNEGÖL’DE APARTMAN ÇATISINDA YANGIN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında yangın meydana geldi. Olayda dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi ediliyor. Yangın, saat 20.00 civarında Akhisar Mahallesi Ergül Sokak’taki apartmanın çatısında patlak verdi.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Yangın anında dumandan etkilenen kadın için sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda apartmanın çatısı kullanılamaz hale gelirken, alevlerin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.