Haberler

Bursa Yangın İnhköl’de Çatıda Oldu

İNEGÖL’DE APARTMAN ÇATISINDA YANGIN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında yangın meydana geldi. Olayda dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi ediliyor. Yangın, saat 20.00 civarında Akhisar Mahallesi Ergül Sokak’taki apartmanın çatısında patlak verdi.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Yangın anında dumandan etkilenen kadın için sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda apartmanın çatısı kullanılamaz hale gelirken, alevlerin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Biga’da Tehlikeli Motor Yarışı Yapıldı

Biga'da akrobatik hareketlerle motosiklet süren iki kişiye toplam 56 bin 673 TL ceza uygulandı. Jandarma, şahısları gözaltına alarak hukuk sürecini başlattı.
Haberler

Kocaeli’nde Bıçaklı Kavga, 1 Yaralı

İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleşen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Y.K. yaralanırken, olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.