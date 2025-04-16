Bursa Yenişehir’de Uçak Acil İniş Yaptı

ACİL İNİŞ GERÇEKLEŞTİ

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde eğitim uçuşu yapan FENİX Havacılık’a ait bir uçak, teknik bir zorunluluk nedeniyle acil iniş yaptı. Alınan bilgilere göre, TC-UCL kuyruk numaralı uçak, saat 08.47’de eğitim amaçlı olarak Yenişehir Havalimanı’ndan havalanmıştı. Ancak, saat 09.02’de Subaşı köyü güney mevkisine güvenli bir biçimde acil iniş gerçekleştirdi.

FENİX HAVACILIK’TAN AÇIKLAMA

FENİX Havacılık tarafından yapılan açıklamada, “Öğrenci pilot PPL eğitim görevlerinden kısa seyrüsefer görevi sırasında yaşadığı sorun sebebiyle acil iniş yapmak durumunda kalmıştır. İlk incelemede öğrenci, kendisine öğretilen kural ve teknikleri doğru olarak uygulamış, acil iniş sırasında uçağın lastiği dahi patlamamış, emniyetli bir şekilde iniş gerçekleştirilmiştir. Yaşanan sorun ile ilgili kesin kanaat ve sonuç yapılacak denetim ve inceleme sonrasında ortaya çıkacaktır” ifadesi yer aldı. Ayrıca, yapılan açıklamada acil iniş sonrası öğrencinin herhangi bir yaralanma yaşamadığı ve çevresel zararın oluşmadığı da belirtildi.