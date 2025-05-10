Bursa Yolunda İki Tır Çarpıştı

İKİ TIRIN ÇARPILDIĞI KAZA

Balıkesir-Bursa karayolunda meydana gelen olayda iki tır çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatıldı ve çarpışmanın ardından tır içerisinde bulunan cam şişeler ve sepetler yola yayıldı.

OLAY YERİNDE GEREKEN ÖNLEMLER ALINDI

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir-Bursa karayolunun Balıkesir istikametinde Susurluk Buzağılık mevkiinde 57 ABT 724 plakalı tır, plakası öğrenilemeyen başka bir tırla çarpıştı. Tırın içinde bulunan sepetler ve cam şişeler yola döküldü. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, Balıkesir istikametine giden yolun kapanmasına neden olan bu kazanın ardından Susurluk İtfaiyesi ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yolun tekrar trafiğe açılması için gerekli çalışmalara başladı. Kazayla ilgili inceleme de başlatıldı.