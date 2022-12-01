Bursa’da eğitim uçağı düştü! 2 kişi öldü

Bursa’da tek motorlu eğitim uçağı, bilinmeyen bir nedenden dolayı termik santral yakınlarındaki boş araziye düştü.
Bursa’da saat 15.40 sıralarında Yunuseli Havalimanı’ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı, merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düştü.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vali Yakup Canbolat, 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.