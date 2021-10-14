Bursa’da FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Orhangazi ve İnegöl ilçelerindeki hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda meslekten ihraç edilen öğretmen ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların Bursa Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor.