Bursa’da FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik Bursa’da düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘gaybubet evleri’nde kalıp, örgütsel faaliyet yürüten FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası, 10 şüphelinin kimliği belirlendi. Harekete geçen ekipler, dün sabah operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda aralarında meslekten ihraç edilmiş hakimin de olduğu 5’i ByLock kullanıcısı 9 şüpheli, gözaltına alındı.