Bursada Kaza; 2 Kişi Yaralandı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ SAAT VE YER
Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil devrilerek istinat duvarına çarptı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Mezit-7 mevkiinde oldu.
KAZADA YARALANANLAR
Bozüyük’ten İnegöl’e seyir halindeki sürücü Metin A. (49) yönetimindeki 16 YU 933 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Yan pozisyonda bulunan araçta sürücü ve eşi Güneş A. (47) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma sürecini başlattı.