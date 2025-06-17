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Bursada Kaza; 2 Kişi Yaralandı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ SAAT VE YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil devrilerek istinat duvarına çarptı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Mezit-7 mevkiinde oldu.

KAZADA YARALANANLAR

Bozüyük’ten İnegöl’e seyir halindeki sürücü Metin A. (49) yönetimindeki 16 YU 933 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Yan pozisyonda bulunan araçta sürücü ve eşi Güneş A. (47) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma sürecini başlattı.

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