Bursada Sarhoş Şahıs Araçlara Zarar Verdi

ALCOL ETKİSİYLE KAMUYA ZARAR VEREN ŞAHIS

Bursa’da, alkolün etkisiyle kontrolünü kaybeden bir kişi, girdiği sokakta bulunan araçların camlarını taşla kırdı. Olay, Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi’nde gerçekleşti. Alkollü olduğu öne sürülen şahıs, elinde tuttuğu kaldırım taşını bir otomobilin arka camına fırlattı.

TAŞLARLA CAMLARA ZARAR VERİYOR

Kırılan arka cam, parçalarına ayrılırken, sarhoş birey ayakta durmakta zorlanarak bağıra bağıra ilerlemeye devam etti. İddialara göre, yolda ilerlerken yerden aldığı başka taşları da otomobillerin camlarına atarak daha fazla zarar verdi. Bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Altınordu, İskenderunspor’la Karşılaşacak

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ikinci haftada İskenderunspor ile karşılaşacak. Maç, Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda saat 16.30'da yapılacak.
Damal’da Çiftçiler Patoz İşlemine Başladı

Damal'daki çiftçiler, kış hazırlıkları doğrultusunda arpa ve buğdayları patozdan geçirerek saman üretimi yapıyor. Sıcak havaya rağmen hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için zorlu bir çalışma sürdürüyorlar.

