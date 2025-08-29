Bursada Sarhoş Şahıs Araçlara Zarar Verdi

ALCOL ETKİSİYLE KAMUYA ZARAR VEREN ŞAHIS

Bursa’da, alkolün etkisiyle kontrolünü kaybeden bir kişi, girdiği sokakta bulunan araçların camlarını taşla kırdı. Olay, Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi’nde gerçekleşti. Alkollü olduğu öne sürülen şahıs, elinde tuttuğu kaldırım taşını bir otomobilin arka camına fırlattı.

TAŞLARLA CAMLARA ZARAR VERİYOR

Kırılan arka cam, parçalarına ayrılırken, sarhoş birey ayakta durmakta zorlanarak bağıra bağıra ilerlemeye devam etti. İddialara göre, yolda ilerlerken yerden aldığı başka taşları da otomobillerin camlarına atarak daha fazla zarar verdi. Bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.