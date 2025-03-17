Bursalı Bisikletçilerin Uludağ Ramazan Turu

BİSİKLET TURU HER YIL GELENEKSEL HALE GELİYOR

Bursalı bisikletçiler, her Ramazan ayında gerçekleştirilen geleneksel bisiklet turunda, Türkiye’nin öne çıkan kış ve doğa turizm merkezi olan Uludağ’a pedal çevirdi. Bu yıl 11.’si düzenlenen etkinlik, katılımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı. Uludağ’a tırmanış için saat 21.00’de Esentepe mahallesinde bir araya gelen yaklaşık 40 bisikletçi, 3 saatlik bir yolculuğun ardından Uludağ’a ulaştı. Milli Parklar girişine kadar pedal çeviren bisikletçiler, keyifli anlarını hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi.

Bisiklet turu sırasında tüm güvenlik önlemleri dikkate alındı. Kask ve ön ile arka ışık zorunluluğu ile birlikte, bisikletçilerin güvenliği için 5 motosikletli ekip de onlara eşlik etti. Aynı zamanda, aktif yarışlara katılan Gökhan Uzuntaş ve Eyüp Durgun, etkinlik hakkında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: “11 senedir her yıl Ramazan ayında havanın böyle sıcak olduğu günlerde akşam saati iftar sonrasında bisikletlerimizle Uludağ tırmanışı yapıyoruz. Bunu geleneksel hale getirdik. Her sene katılım sayısı artıyor. Bu sene de hafta sonu gerçekleştirdiğimiz faaliyetle Uludağ Milli Park girişine kadar olan etkinliğimizi kazasız belasız tamamladık. Etkinliğe katılan tüm arkadaşlarımızın ayağına sağlık.”

Bu tür etkinlikler, toplulukların bir araya gelmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin yayılması açısından önemli bir yer tutuyor.