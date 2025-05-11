Bursalı Kadınlar, Üsküdar’ı 32-30 Yendi

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR GALİP GELDİ
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4’üncülük serisi çerçevesinde gerçekleştirilen ikinci maçta, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor’u 32-30 yenerek, sezonu 3’üncü sırada bitirdi. Üçevler Spor Tesisi’nde sahne alan maça, ilk yarıda 18-18 eşitlikle geçildi.
İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 32-30’luk skorla kazanarak, seride durumu 2-0’a taşıdı. Bu sonuçla birlikte Bursa ekibi, ligi 3’üncü sırada tamamlamayı başardı.