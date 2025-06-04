Bursalı Sporcular Avrupa’da Başarı Elde Etti

BURSALI SPORCULARIN BAŞARILARI

Romanya’da gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda başarılı olan 6 Bursalı sporcu, dönüşte takım arkadaşları ve aileleri tarafından karşılandı. Cluj kentinde 1-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılan sporcular, Türkiye’yi temsil etti. 15 yaş altı kategorisinde mücadele eden Berat Demir, 45 kilo sağ ve sol kolda Avrupa şampiyonu oldu. Said Süleyman ise 55 kilo sol kolda şampiyonluk elde etti.

Akif Çağlayan, 60 kilo sağ kolda Avrupa ikincisi olurken, sol kolda ise üçüncülük kazandı. 18 yaş altı kategorisinde yer alan Raşid Mavigil, 60 kilo sol kolda Avrupa şampiyonu olurken, sağ kolda üçüncülük elde etti. Yiğit Hamza Karaduman ise 75 kilo sol kolda ikincilik kazandı. 23 yaş altı kategorisinde yarışan Yusuf Demir, 60 kilo sol kolda Avrupa ikinciliğine ulaştı.

Şampiyonada kazandıkları başarılarla Bursa’ya dönen 6 sporcu, büyük bir coşkuyla karşılandı. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sporcuları bekleyen yakınları meşale yakarak kutladı ve onlara çiçekler verdi. Bu karşılamada sporcuların elde ettikleri başarıların önemine vurgu yapıldı.