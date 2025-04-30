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“Bursalı Tiyatroseverler Tiyatroyu İzledi”

YENİ TİYATRO OYUNU BURSA’DA SAHNELENDİ

Leyla ile Mecnun Değil adlı tiyatro oyunu, Bursa’da izleyicilerle buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve Bülent Emrah Parlak’ın yazdığı oyunun yönetmenliğini Murat Eken yaptı.

OYUNUN KONUSU BOŞANMA SÜRECİDİR

Oyun, Leyla ile Mecnun çiftinin boşanma süreçlerine iki gün kala, çevrelerinde sevilen bir kişinin ölümüyle yaşanan duygusal gelişmeleri ele alıyor. Oyuncular Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam, sahnede sergiledikleri performans ile Bursa’daki sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

ALKIŞLARLA GECENİN KOYU GEÇİŞİ

Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı ve izleyicilerin takdirini kazandı.

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