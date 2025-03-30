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Bursalılar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti

ERKEN SAATLERDE CAMİLERDE YOĞUNLUK

Bursa’da binlerce kişi, bayram namazını kılmak amacıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Bursalılar, bayram namazı için Ulu Cami, Emir Sultan, Murad Hüdavendigar, Yeşil ve Mihraplı gibi büyük ve tarihi camilerde saf tuttu.

VAZLAR VE NAMAZ SONRASI DUA

Ezan öncesinde caminin içinde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar, vaazları dikkatle dinledi. Verilen vaazın ardından bayram namazı kılındı. Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

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