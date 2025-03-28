Bursalılar Ramazanın Son Cumasında Camilerde Buluştu

CAMİLERDE YOĞUN NÜFUS

Ramazan ayının son cuma namazında, Bursalılar camilere büyük bir ilgi gösterdi. Bursa Ulucami’nin içi ve dışı kalabalıkla doldu. Bursalılar, Ramazan sürecini en güzel şekilde ibadetle geçirmek amacıyla, son cuma namazında camilere akın etti. Cami iç mekanları tamamen dolarken, avlularda da birçok vatandaş saf tuttu.

RAMAZAN’IN MANEVİYATI VURGULANDI

Bursa Ulucami’de adım atacak yer kalmadı. Okunan hutbede, Ramazan ayının getirdiği manevi atmosfer belirtildi. Bursalılar, bu özel günde bir araya gelerek birlikte ibadet etmenin coşkusunu yaşadı.