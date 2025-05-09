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Bursanın Maçı, 38-26 Kazandı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, ÜSKÜDAR BELEDİYESPOR’U MAĞLUP ETTİ

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4 etabı açılış maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Üsküdar Belediyespor’u 38-26’lık skorla yenmeyi başardı. Maç, Üçevler Spor Tesisi’nde gerçekleşti ve ev sahibi ekip, ilk yarıyı 20-11 önde tamamlayarak büyük bir avantaj elde etti.

İKİNCİ YARIDA DA ÜSTÜNLÜĞÜ KORUDU

Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdürerek karşılaşmayı 38-26’lık sonuçla tamamladı. Bu zafer, serinin başında Bursa’nın 1-0 öne geçmesini sağladı. Play-off serisi kapsamında eşleşmenin ikinci maçı ise 11 Mayıs tarihinde yine Bursa’da oynanacak.

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