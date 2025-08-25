Bursaspor, 1461 Trabzon FK Maçına Hazırlanıyor

BURSASPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 2. haftasında 1461 Trabzon FK ile karşılaşacağı maç için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetimindeki takım, hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

ANRENMAN DETAYLARI

Antrenmanın başlangıcında hafif ısınma hareketleri yapılıyor. Ardından, oyuncular dar alanda oyunlarla antrenmana devam ediyor. Antrenmanın son kısmı ise dayanıklılık koşularıyla tamamlanıyor. Bursaspor, geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor maçında görev alan futbolcular için yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

GELECEK ANRENMAN

Yeşil-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla 1461 Trabzon FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Takımın performansı ve hazırlıkları, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.