Bursaspor, 1461 Trabzon FK Maçına Hazırlanıyor

BURSASPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 2. haftasında 1461 Trabzon FK ile karşılaşacağı maç için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetimindeki takım, hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

ANRENMAN DETAYLARI

Antrenmanın başlangıcında hafif ısınma hareketleri yapılıyor. Ardından, oyuncular dar alanda oyunlarla antrenmana devam ediyor. Antrenmanın son kısmı ise dayanıklılık koşularıyla tamamlanıyor. Bursaspor, geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor maçında görev alan futbolcular için yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

GELECEK ANRENMAN

Yeşil-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla 1461 Trabzon FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Takımın performansı ve hazırlıkları, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

Çeşme’de İnşaatta Ceset Bulundu

Çeşme'deki inşaat alanında bir konteynerde bulunan 60 yaşındaki işçinin cesedi bulundu. Olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Başakşehir Fk, Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Universitatea Craiova ile oynayacağı rövanş maçı öncesi antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan denetiminde çalışmalara devam ediliyor.

