Bursaspor, 1461 Trabzon FK’ya Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 2. haftasında 1461 Trabzon FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde hız verdi. Takım, antrenmanlarına başladı ve bu süreçte Teknik Direktör Adem Çağlayan’ın yönetiminde çalışmalara yön verildi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenmanın ilk kısmında sporcular, ısınma hareketleri yaptı. Ardından, çalışmalar dar alan oyunlarıyla devam ederken, sona dayanıklılık koşularıyla ulaşıldı. Önceki hafta Yeni Malatyaspor maçında görev almış futbolcular ise yenileme çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü.

MATCH GÜNÜNE DOĞRU

Bursaspor, yarın yapılacak antrenmanla 1461 Trabzon FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek. Yeşil-beyazlı takım, bu mücadele için heyecanlı ve istekli bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Çeşme’de İnşaatta Ceset Bulundu

Çeşme'deki inşaat alanında bir konteynerde bulunan 60 yaşındaki işçinin cesedi bulundu. Olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Başakşehir Fk, Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Universitatea Craiova ile oynayacağı rövanş maçı öncesi antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan denetiminde çalışmalara devam ediliyor.

