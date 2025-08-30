Bursaspor – 1461 Trabzon Maçı Bi Kanal’da

HEYECANLI MAÇIN DETAYLARI

Bu akşam gerçekleştirilmesi planlanan Bursaspor – 1461 Trabzon karşılaşmasında heyecan dorukta. Maçın yayın bilgileri de netleşti. Futbolseverler, karşılaşmayı hangi platformdan izleyebileceklerini ve canlı yayın linkine nasıl ulaşabileceklerini bu haberde öğrenebilecek.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Bursaspor ile 1461 Trabzon arasındaki mücadele, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Henüz karşılaşma başlamadığı için mevcut bir skor bilgisi yok. Maç sona erdikten sonra güncel skor detayları paylaşılacak.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TFF 2. Lig kapsamında oynanacak bu önemli mücadele, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda gerçekleşecek. Bursaspor ile 1461 Trabzon karşılaşması, Bi Kanal üzerinden canlı olarak futbol tutkunlarıyla buluşacak. Bi Kanal; Digiturk 71, D-Smart 100, Kablo TV 1 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu ile internet aracılığıyla şifresiz izlenebilecek.