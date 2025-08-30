Haberler

Bursaspor, 1461 Trabzon’u 1-0 Yendi

BURSASPOR’UN ÖNEMLİ GALİBİYETİ

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un ikinci haftasında, 1461 Trabzon FK’yı 1-0 mağlup etti. Mücadele Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleşti.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın hakemleri Burak Akdağ, Berkay Diniz ve Hakan Tunç olarak görev aldı. Bursaspor’un kadrosunda yer alan isimler şunlardı: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkçı, Sefa Narin, Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, İlhan Depe, Hakkı Türker, Barış Gök ve Muhammet Demir.

1461 Trabzon’un oyuncuları ise Metin Uçar, Emir Tintiş, Buğrahan Karslı, Hamza Özdemir, Ferhan Evren, Sami Satılmış, Veysel Karani Ünal, Sedat Dursun, Süleyman Güneş, Naim Saruhan Dönmez ve Muhammed Emin Sarıkaya şeklindeydi.

Karşılaşmanın tek golü, Bursasporlu Muhammet Demir tarafından 19. dakikada kaydedildi. Bu sonuç, Bursaspor için önemli bir galibiyet oldu.

