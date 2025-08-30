Bursaspor, 1461 Trabzon’u Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Bursaspor’un 2’inci Lig Beyaz Grup’taki ikinci hafta maçında, 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya geldiği mücadele, Yüzüncü Yıl Stadyumu’nda gerçekleşti. Hakem Burak Akdağ yönetimindeki maçı, 41 bin 680 biletli seyirci izledi.

FREEKİKLER VE GOLLER

Karşılaşmada ilk gol, 19. dakikada Bursasporlu Muhammed Demir’in kaydettiği golle geldi. Bursaspor, bu golle maçı 1-0 kazanarak, ligdeki puanını 6’ya çıkardı.

İKİ TAKIMIN KADROLARI

Bursaspor’un kadrosunda, Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Sefa Narin gibi oyuncular yer aldı. Takımda yapılan değişiklikler ise şöyle: Tayfun Akdoğan’ın yerine Dk.85’te Sedat Cengiz, Sertaç Çam’ın yerine Dk.80’de Emrehan Gedikli, İlhan Depe’nin yerine Dk.90’da Hamza Gür, Hakkı Türker’in yerine Dk.74’te Tunahan Ergül, Muhammet Demir’in yerine Dk.74’te Ertuğrul Furat oyuna girdiler.

1461 Trabzon FK kadrosunda ise Metin Uçar, Emir Tintiş, Buğrahan Karsu gibi isimler yer aldı. Takımın değişiklikleri, Hamza Gökdemir’in yerine Dk.81’de Metehan Yılmaz, Ferhat Evren’in yerine Dk.46’da Yusuf Türk, Veysel Karani Ünal’ın yerine Dk.73’te Enes Karakuş’un oyuna girmesi şeklinde oldu.

MAÇTAKİ DİĞER DETAYLAR

Karşılaşma sırasında toplam üç sarı kart gösterildi. 1461 Trabzon FK’dan Naim Dönmez, Sedat Dursun ve Hamza Özdemir, Bursaspor’dan Taha Batuhan Yayıkcı, Ertuğrul Furat ve İlhan Depe sarı kart gören oyuncular oldular. Ayrıca, maç öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle stadyumda 50 bin bayrak dağıtıldı.