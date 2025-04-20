Bursaspor, 4-1’lik Zaferle Şampiyon Oldu

MAÇIN DETAYLARI

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen karşılaşmanın hakemleri Sinan Dereci, Şeyhmus Baysal ve Akın Karabak oldu. Bursaspor, kadrosunda Kerem Matışlı, Furkan Sakı, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Furkan Özyapı (Dk.65 Ahmet İlhan Özek), Yiğitali Bayrak, İlhan Depe (Dk.56 Bora Yılmaz), Sedat Cengiz (Dk.74 Furkan Emre Ünver), Muhammet Zeki Dursun (Dk.56 Vefa Temel), Hamza Gür ve Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk.56 Muhammed Demir) ile yer aldı. Bornova 1877 Sportif ise Mustafa Erdem Uysal, Emircan Koku (Dk.46 Abdullah Çınar), Tuğcan Alp Öztürk (Dk.46 Abdülkadir Kuzey), Berkay Eyolcu (Dk.71 Ömer Hızıroğlu), Eren Karaağaç, Mete Şentürk (Dk.83 Batuhan Altın), Mustafa Hakkı Peker, Fırat İnal, Arda Furkan Abbak (Dk.83 Efe Geçim), Utkan Gökçen ve Emre Akbulut kadrosuyla mücadele etti.

GOLLER VE SARI KARTLAR

Karşılaşmanın gollerinde Bursaspor’dan Dk.25’te İlhan Depe, Dk.46’da Zeki Dursun, Dk.57 ve Dk.78’de Muhammed Demir ile öne çıkarken, Bornova 1877 Sportif’ten Dk.52’de Abdülkadir Kuzey gol atmayı başardı. Sarı kartlar ise Bursaspor’dan Taha Can Velioğlu ve Bornova 1877’den Eren Karaağaç’a verildi.

REKOR SEYİRCİ SAYISI

3’üncü Lig 1’inci Grup’ta geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu garantileyen Bursaspor, 29’uncu hafta maçında evinde Bornova 1877 Sportif’i 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu karşılaşma, 3’üncü Lig’deki yeni seyirci rekorunu kırarak 45 bin 170 kişiye ulaştı. Tribünleri dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, Maraton ve Teksas tribünlerinde koreografi oluşturdu. Koreografi sırasında; Maraton’da Red Kit ve Teksas tribününde ‘GELİYORUZ’ pankartı ile birlikte Daltonlar yer aldı.

TARAFTARLARIN UMUTLARI

Koreografi ve destek pankartında, “Şampiyonluk yolunda emin adımlarla. Bu şehrin umudu sensin! Bursa yeniden ayağa kalkıyor. Yeşil beyazlı taraftarların büyük bir özlemle beklediği günler geri dönüyor. Bursaspor, zorlu geçen yılların ardından tekrar eski günlerine dönme sinyalleri veriyor. Geliyoruz. Haber salın dört yana geri dönüyor Bursa. Bursa şehri, takımıyla yeniden bütünleşti. Bursaspor’un yükselişe geçmesiyle birlikte Timsah Arena’daki yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Satışa çıkan kombine biletler rekor hızla tükendi, taraftarlar statta yeni destan yazmaya hazırlanıyor. Her maçta tribünleri dolduran yeşil beyazlılar, rakip takımlara korku salıyor. Bursaspor camiası, Süper Lig’e dönüş için büyük bir inanç içinde. Futbolcular, yönetim ve taraftarlar tek yürek olmuş durumda. Bursa şehrinde yeniden şampiyonluk şarkıları yankılanıyor. Timsah yürüyüşe geçti ve bu kez durmaya niyeti yok” ifadeleri yer aldı.

KUPA TESEVÜRDEN ALINACAK

Öte yandan Bursaspor, şampiyonluk kupasını, karşılaşmayı takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan teslim alacak.