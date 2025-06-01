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Bursaspor 62. Yıl Kutlaması Gerçekleşti

BURSASPOR’UN KUTLAMALARI DÜZENLENDİ

Bursaspor Kulübü, 62. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla binlerce taraftar, meşale ve havai fişeklerle etkinlik düzenledi. Yeşil-beyazlı taraftar grupları, takımın sosyal medya üzerinden yaptığı duyurunun ardından eski Atatürk Stadyumu’nun olduğu Bursa Millet Bahçesi’nde bir araya geldi.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Burada bir konuşma yapan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, taraftarların 62. yılını kutladı. Çelik, yeşil-beyazlı taraftarların coşkusunu aktararak, “Bütün Türkiye sizi konuşuyor. Bursaspor 1967 yılında Süper Lig’de oynamaya başladı. O günden bugüne çok önemli başarılar elde ettik. Daha yapacak çok işimiz var” ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da etkinlikte söz alarak, 2. Lig’e yükselen Bursaspor’un her yeni yaşında şampiyonluklar kazanmasını diledi. Yapılan konuşmaların ardından saat 21.16’yı gösterdiği an, taraftarlar meşale yakarak havai fişek gösterisi yaptı. Kutlamanın ardından taraftarlar, kulübün marşlarını söyleyip yıl dönümünü kutladıktan sonra etkinliği sonlandırdı.

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