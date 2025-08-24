Bursaspor, 8 golle galip geldi

Spor

YENİ MALATYASPOR VE BURSA SPOR MAÇI

Yeni Malatyaspor ile Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup’un ilk haftasında karşılaştı. Müsabaka, Yeni Malatya Stadyumu’nda gerçekleşti ve Bursaspor’un 8-0’lık galibiyetiyle tamamlandı. Bursaspor’da golleri atan oyuncular, 1. ve 41. dakikada Ertuğrul Ersoy, 10. dakikada Tayfun Aydoğan, 58. ve 82. dakikada Sertaç Çam, 78. ve 84. dakikada Muhammet Demir ile 89. dakikada İlhan Depe oldu.

BURSASPOR’UN LİDERLİĞİ

Bu etkileyici sonuçla Bursaspor, sezona 3 puanla start verdi ve liderlik pozisyonuna oturdu. Öte yandan Yeni Malatyaspor, sezonun ilk haftasında puansız başladı ve son sıradaki yerini aldı.

Bursaspor, gelecek hafta Trabzon FK’yı evinde ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Kahramanmaraş İstiklalspor’un deplasmanına gidecek.

