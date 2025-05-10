Bursaspor: 98-82 Darüşşafaka Mağlup Oldu

BURSASPOR, DARÜŞŞAFAKA’YI MAĞLUP ETTİ

Bursaspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 29’uncu haftasında Darüşşafaka ile karşılaştı. Maç, Tofaş Salonu’nda gerçekleştirildi. Bursaspor, maçı 98-82’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

MAÇIN DETAYLARI

Maç boyunca Bursaspor, özellikle ilk periyotta gösterdiği etkili oyunla öne geçti. 1’inci periyot sonunda skor 31-19 olurken, devre arasına girilirken Bursaspor’un üstünlüğü 55-36 olarak belirledi. Üçüncü periyotta da Bursaspor, kontrolü elinde tutarak 79-63’lük skor elde etti.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Bursaspor’da Sarper David Mutaf, 23 sayıyla takımın en çok skor üreten ismi olurken, Michineau 18, Grantham 15, Brown ise 12 sayı kaydetti. Darüşşafaka’da ise Moore 15, Brajkovic ve Tinkle 13’er sayıyla dikkat çekti.