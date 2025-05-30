Bursaspor’a Sosyal ve Ticari Alanlar Onaylandı

BURSASPOR’A YENİ GELİR KAYNAĞI

Bursaspor’a kalıcı gelir getirecek olan stadyum çevresine inşa edilecek sosyal ve ticari alan projesi için iki bakanlıktan onay alındı. Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bu müjdeli haberi Bursaspor camiası ile paylaşırken, “Gözbebeğimiz Bursaspor’umuzun 62. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, yeşil beyaz sevdamıza yakışır bir müjdeyi siz değerli hemşehrilerim ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

BURSASPOR’UN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ HAVADA

Bursaspor, iki gün sonra 62. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Yeni sezona iddialı hazırlanan yeşil beyazlı camiaya gelen bu güzel haber, davanın onurlandırılmasını sağlıyor. Davut Gürkan, Bursaspor’a kalıcı gelir elde etmek amacıyla stadyum çevresinde planlanan sosyal ve ticari alanlara iki bakanlığın onay verdiğini ifade etti. “Projemizin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü nezdindeki onayları bugün itibarıyla tamamlanmış bulunmaktadır” dedi.

Taraftarların maç günlerinde keyifli vakit geçirebilecekleri, kulübün önemli bir gelir elde edeceği bu yatırım, Bursaspor’un geleceğine duyulan inancın en güçlü göstergesi oluyor. Gürkan ayrıca, “Bu vesileyle Sayın Murat Kurum ve Sayın Osman Aşkın Bak Bakanlarımız ile değerli Bursa Milletvekillerimize destekleri için şükranlarımızı sunuyorum. Şehrimiz ve Bursasporumuz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.