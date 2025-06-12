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Bursaspor, Ahmet İlhan’la ayrıldı

BURSASPOR’DA KAPTANLA YOLLAR AYRILDI

Bursaspor, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta önemli katkıda bulunan kaptan Ahmet İlhan Özek ile yollarını ayırdı. 2023-2024 sezonunda takım kaptanlığını üstlenen Ahmet İlhan, yeni sezonda sahada yer almayacak. Yeşil-beyazlı kulüp, deneyimli futbolcuya sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve kariyerinde başarılar diliyor.

AYRILIK KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA GERÇEKLEŞTİ

Bursaspor, geçtiğimiz sezon 3. Lig şampiyonu olan kadroda önemli bir rol üstlenen Ahmet İlhan’ın saha içindeki liderlik ve tecrübesiyle dikkat çektiğini belirtiyor. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun ayrılığının karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği ifade ediliyor.

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