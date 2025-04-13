Bursaspor, Artvin’i 2-1 yendi

BURSASPOR’UN ŞAMPİYONLUĞU

Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup’un 28. haftasında deplasmanda Artvin Hopaspor’u 2-1 yenerek lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ediyor. Bu sonuç, yeşil-beyazlı taraftarlar için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

TARAFTARLAR COŞKUYLA KUTLADI

Maçın heyecanı Acemler İstasyonu Otoparkı’na kurulan dev ekrandan izleyen taraftarların üzerinde hissedildi. Taraftarlar, maçın düdüğünün çalmasını nefesini tutarak bekledi. Müsabakanın sonunda, meşaleleri yakarak şampiyonluğu kutlamak için sokaklara döküldü.

Bursaspor’un şampiyonluğu sonrası taraftarlar, kutlamaları şehrin simgeleri olan Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Heykel çevresinde gerçekleştirdi. Bu coşkulu kutlamalar, Bursaspor’un 2. Lig’e yükselmesiyle daha da anlam kazandı.