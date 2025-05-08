Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, konuştu

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ’NDE SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ

Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı Sezer Sezgin ve basketbolcular Berkay Candan ile Donte Gratham, Mudanya Üniversitesi öğrencileriyle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Mudanya Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen bu etkinliğin moderatörlüğünü Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih üstlendi. Başkan Sezer Sezgin, organizasyon için üniversite yöneticilerine teşekkür etti ve Bursaspor Basketbol Takımı’nın 2013 yılındaki kuruluşundan itibaren yaşadığı gelişimi paylaştı.

SÜREKLİLİK VURGUSU YAPILDI

Sezer Sezgin, sporun her alanında olduğu gibi basketbolda da sürekliliğin büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu doğrultuda çalışmalara devam ettiklerini belirten Sezgin, önlerindeki maçların takım için kritik olduğunu vurguladı. Tüm Bursalıları, cumartesi günü oynanacak maça davet eden Sezgin, gençler için başarılı olmaları yönünde çeşitli tavsiyelerde bulundu.

BASKETBOLCULAR DA DUYGULARINI PAYLAŞTI

Berkay Candan ve Donte Gratham ise Bursa’da olmaktan mutluluk duyduklarını, Bursaspor Basketbol Takımı’nın başarısı için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının altını çizdiler. Söyleşi süresince, Başkan Sezgin ve sporcular, öğrencilerin sorularını samimiyetle yanıtlayarak interaktif bir ortam oluşturdu.