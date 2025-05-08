Bursaspor Basketbol Takımı Başkanından Bilgiler

Bursaspor Basketbol Takımı’nın Mudanya Üniversitesi Öğrencileri ile Buluşması

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE SÖYLEŞİ

Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı Sezer Sezgin, basketbolcular Berkay Candan ve Donte Gratham, Mudanya Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşi, Mudanya Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve moderatörlüğünü Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih üstlendi. Başkan Sezer Sezgin, organizasyonu düzenleyen üniversite yöneticilerine teşekkür ederek, Bursaspor Basketbol takımının 2013 yılından günümüze kadar katettiği yolculuğu aktardı.

SÜREKLİLİK VE ÖNEMLİ MAÇLAR

Sezer Sezgin, her alanda olduğu gibi basketbolda da sürekliliğin önemine vurgu yaptı ve bunun sağlanması için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Önümüzdeki iki haftada oynayacakları maçların takım açısından kritik olduğunu belirten Sezgin, tüm Bursalıları cumartesi günü gerçekleştirilecek maça davet etti. Ayrıca, gençler için hayatta başarılı olmaları adına çeşitli tavsiyelerde bulundu.

SPORCULAR DİLE GETİRDİ

Berkay Candan ve Donte Gratham ise Bursa’da yaşamaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, Bursaspor Basketbol takımının başarısı için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini vurguladılar. Keyifli bir atmosferde gerçekleşen söyleşide, Başkan Sezgin ve oyuncular, öğrencilerin sorularını samimi bir şekilde yanıtladı.