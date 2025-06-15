Bursaspor Basketbol Takımı Genel Kurulu Yapıldı

BURSASPOR BASKETBOL TAKIMI GENEL KURULU YAPILDI

Bursaspor Basketbol Takımı’nın Olağan Mali ve İdari Genel Kurulu, Barış Spor ve Gençlik Merkezi’nde düzenlendi. Genel kurulda Divan Başkanlığı görevine Ömer Keskin getirildi. Yapılan toplantıda kulüp yönetimi, üyelerin oy birliğiyle hem mali hem de idari yönden ibra edildi.

Yönetim Tam Destek Aldı

İbra oylamasının ardından Bursaspor Yönetim Kurulu, üyelerden tam destek aldı. Bu durum, kulüp yönetiminin gerçekleştirdiği icraatlara duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kulüp üyeleri, yönetimin çalışmalarını olumlu bulduğunu ve bu güvenle ilerlemeye devam edileceğini ortaya koydu.