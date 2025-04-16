Bursaspor, Bornova 1877 Maçına Hazırlanıyor

BURSASPOR’UN ŞAMPİYONLUK SONRASI HAZIRLIKLARI

Bursaspor, TFF 3. Lig’deki şampiyonluğunu duyurduktan sonra, ligin 29. haftasında sahasında oynayacağı Bornova 1877 maçı için hazırlıklara hız verdi. Yeşil-beyazlı takım, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarına başladı.

ANTRANMANA HIZLI BAŞLANGIÇ

Isınma hareketleriyle başlayan bu antrenman, pas çalışmaları ve topa sahip olma ile dayanıklılık antrenmanlarıyla devam etti. Oyuncular, antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaparak maç pratiği kazandı.

DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR

Bursaspor, Bornova 1877 ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek. Bunun yanında, Görükle Dumlupınar İlkokulu Okul Öncesi Bölümü Martılar Sınıfı öğrencileri, futbolcularla bir araya gelerek antrenmanı ziyaret etti.