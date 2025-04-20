Bursaspor, Bornova 1877’yi 4-1 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

TFF 3. Lig 1. Grup’un 29. haftasında Bursaspor, evinde karşılaştığı Bornova 1877’yi 4-1 yenmeyi başardı. Müsabakanın hakem kadrosunu Sinan Dereci, Akın Karabacak ve Şeyhmus Baysal oluşturdu.

BURSASPOR’UN KADROSU

Bursaspor, karşılaşmaya şu oyuncularla çıktı: Kerem Matışlı, Furkan Sakı, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Furkan Özyapı (Ahmet İlhan Özek 65. dakikada), Yiğitali Bayrak, İlhan Depe (Bora Yılmaz 56. dakikada), Sedat Cengiz (Furkan Emre Ünver 74. dakikada), Muhammet Zeki Dursun (Vefa Temel 56. dakikada), Hamza Gür, Tahir Babaoğlu (Muhammet Demir 56. dakikada) ve teknik direktörlüğünü Adem Çağlayan üstleniyor.

BORNOVA 1877’NİN KADROSU

Bornova 1877, sahaya şu oyuncularla çıktı: Mustafa Erdem Uysal, Emircan Koku (Abdullah Çınar 46. dakikada), Tuğcan Alp Öztürk (Abdulkadir Kuzey 46. dakikada), Berkay Eyolcu (Ömer Hızıroğlu 71. dakikada), Eren Karaağaç, Mete Şentürk (Batuhan Altın 83. dakikada), Mustafa Hakkı Peker, Fırat İnal, Arda Furkan Abbak (Efe Geçim 83. dakikada), Utkan Gökçen ve Emre Akbulut. Takımın teknik direktörü ise Emin Sulhan.

MAÇTAKİ GOLLER VE SARILAR

Bursaspor’un gollerini İlhan Depe (25. dakikada), Zeki Dursun (46. dakikada) ve Muhammet Demir (57. ve 78. dakikada) kaydetti. Bornova 1877’nin tek golü ise Abdulkadir Kuzey’den geldi (52. dakikada). Sarı kartlar ise Taha Can Velioğlu (Bursaspor) ve Eren Karaağaç (Bornova 1877) için gösterildi.