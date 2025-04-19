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Bursaspor, Bornova 1877’yi Ağırlıyor

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

TFF 3. Lig’in 29. haftasında yarın Bornova 1877 takımını ağırlayacak olan Bursaspor, son antrenmanını gerçekleştirdi. Bursaspor, sahasında Bornova 1877 ile oynayacağı karşılaşma öncesinde, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde antrenman yaparak hazırlıklarını tamamladı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından pas çalışmaları ile devam etti. Futbolcular, son bölümde tempolu koşular yaparak performanslarını artırdı. Daha sonra hazırlıklarını tamamlayan Timsah, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girip maç saatini beklemeye başladı.

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