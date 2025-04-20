Bursaspor, Bornova’yı 4-1 yendi

BURSASPOR’UN TARİHİ GÜNÜ

Bursaspor, 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta şampiyonluğunu garantiledikten sonra 29’uncu hafta maçında evinde Bornova 1877 Sportif’i 4-1 yenerek önemli bir zafer elde etti. Bu karşılaşmada ayrıca, 3’üncü Lig tarihindeki yeni seyirci rekoru da kırıldı. Önceki rekor 43 bin 760 iken, bu maçta stadyumu 45 bin 170 kişi doldurdu.

Maç sırasında yeşil-beyazlı taraftarlar Maraton ve Teksas tribünlerinde görkemli bir koreografi gerçekleştirdi. Maraton’da Red Kit figürleri yer alırken, Teksas tribününde “GELİYORUZ” yazılı pankart ile Daltonlar dikkat çekti. Maç sona erdiğinde, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda kurulan platformda Bursaspor futbolcuları şampiyonluk kupasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan aldı.

Maç sonunda tribünleri dolduran binlerce taraftar, ellerindeki meşaleler ve bayraklarla sahaya inerek büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutladı. Bu, Bursaspor için tarihsel bir an olarak kayıtlara geçti.