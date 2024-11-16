Bursaspor – Bulvarspor Maçının Yayın Detayları

BURSASPOR – BULVARSPOR MAÇI DETAYLARI ARIYOR

Bursaspor ile Bulvarspor arasında gerçekleşecek olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen birçok sporsever, maçın detaylarını araştırıyor. Taraftarların gündeminde olan “Bursaspor – Bulvarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?” soruları öne çıkıyor. Bursaspor – Bulvarspor maçını takip etmek isteyen birçok kişi, Bulvarspornet üzerinde bilgi edinmeye çalışıyor.

Bursaspor ile Bulvarspor, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü TFF 3. Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 14:00’te başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca, maçı Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden de izlemek mümkün olacak.

BURSASPOR – BULVARSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Bursaspor-Bulvarspor karşılaşması, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 14:00’te oynanacak ve şifresiz olarak TRT Spor kanalında yayınlanacak. Sporcular ile birlikte maçı izlemek isteyenler, TRT Spor’un uydu frekansları, dijital platformlar ve internet üzerinden maçı ücretsiz bir şekilde takip edebilecektir.