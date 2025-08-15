Haberler

Bursaspor, Çağan İçin Destek Olacak

BURSASPOR’DAN ANLAMLI DESTEK

Bursaspor, SMA Tip-1 hastası olan Çağan Ata Taran’ın tedavisi için Eskişehirspor maçı kapsamında forma göğüs sponsorluğu gelirini bağışlayacağını duyurdu. Kulüp, bu anlamlı sosyal sorumluluk kampanyası ile Çağan Ata Taran’a destek vermeyi amaçlıyor. Bursa’da yaşayan Aleyna ve Ahmet Miraç Taran çiftinin oğlu olan Çağan Ata, doğum sonrası yapılan topuk kanı taraması ile SMA Tip-1 teşhisi aldı. Ailenin tedavi için gereken gen terapisinin yüksek maliyeti nedeniyle Valilik onayı ile bir yardım kampanyası başlatması gerekti.

FORMA SPONSORLUĞU VE HAZIRLIKLAR

Eskişehirspor maçında forma göğüs sponsorluğu görevini üstlenen Hakan Dinçtürk, 16 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak maça “Çağan Ata Taran” adına çıkacak. Takım, ısınmaya küçük bebeğin kampanya görseli ile çıkacak. Bu özel maçta elde edilecek tüm gelir, Çağan Ata’nın tedavisine bağışlanacak. Ayrıca oyuncular, sahaya kampanya afişi ile çıkacak.

BURSASPOR’UN HALKA YAPTIĞI ÇAĞRI

Bursaspor Kulübü, Bursa halkı ve taraftarlarından bu hayati mücadelede destek istemektedir. Kulüp, “Çağan Ata’nın bu mücadelesinde Bursa halkının ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’ye örnek olmuş büyük Bursaspor taraftarının onu yalnız bırakmayacağını biliyoruz.” şeklinde bir mesaj paylaştı.

KAMPANYA HESAP BİLGİLERİ

Valilik izin numarası: 16.2025.3129
TL: TR28 0013 4000 0247 4457 5000 01
USD: TR98 0013 4000 0247 4457 5000 02
EUR: TR71 0013 4000 0247 4457 5000 03 – BURSA

ÖNEMLİ

