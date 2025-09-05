Bursaspor Ceza Aldı, Taraftar Olayları

BURSASPOR’A PARA CEZASI

Bursaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) 4 Eylül 2025 tarihli ve 7 sayılı toplantısında aldığı karar gereği para cezasına çarptırıldı. Alınan kararda, 30 Ağustos 2025’te gerçekleştirilen Bursaspor – KCT 1461 Trabzon FK karşılaşmasında merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarların sebep olduğu saha olayları nedeniyle ceza verildiği belirtiliyor. “Bursaspor Kulübünün, 30.08.2025 tarihinde oynanan Bursaspor – KCT 1461 Trabzon FK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 38.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

KCT 1461 TRABZON FK CEZALANDIRILDI

Aynı karşılaşmada KCT 1461 Trabzon FK, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 55.000 TL para cezasına çarptırıldı. PFDK’nın bu cezanın FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddelerine dayandırıldığı ifade ediliyor. Ceza kararları, her iki takım için de önemli sonuçlar doğuruyor ve takım yönetimlerinin gelecekte bu tür olayların önüne geçmek için gerekli önlemleri alması gerekiyor.