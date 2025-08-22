Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye 3 genç geldi

ÜÇ GENÇ FUTBOLCU FENERBAHÇE’YE KATILDI

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig takımı Fenerbahçe’ye 2008 doğumlu 3 genç futbolcusunu transfer etti. Yeşil-beyazlı kulüp, Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya’nın Fenerbahçe’ye katıldığını açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, “Pilot takımımız Nilüfer FK’da kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcularımız Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya’nın transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya’ya kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz.” denildi.