Haberler

Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye 3 genç geldi

ÜÇ GENÇ FUTBOLCU FENERBAHÇE’YE KATILDI

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig takımı Fenerbahçe’ye 2008 doğumlu 3 genç futbolcusunu transfer etti. Yeşil-beyazlı kulüp, Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya’nın Fenerbahçe’ye katıldığını açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, “Pilot takımımız Nilüfer FK’da kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcularımız Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya’nın transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya’ya kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz.” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Cizre’de Araç Şarampole Devrildi

Cizre'de bir aracın şarampole devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Haberler

Kahramanmaraş’ta 6 Milyon Boş Makaron

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen polis operasyonunda 30 bin karton içinde 6 milyon boş makaron bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.