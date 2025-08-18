Bursaspor’dan SMA Hastalarına Destek Çağrısı

OĞUZHAN KUTLUCAN’DAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Bursaspor 2. Başkanı Oğuzhan Kutlucan, Eskişehirspor ile yapılan hazırlık maçının gelirleriyle önemli projelere katkı sunulacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, maçın gelirleriyle orman yangınlarından etkilenen alanlara fidan dikileceği ifade edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda “Bursaspor Hatıra Ormanı” kurulması ve belirlenen bölgelere fidan dikiminin yapılması planlandı. Yönetim, destekleri için Orman Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

SMA HASTASI ÇAĞAN ATA’YA DESTEK

Kulüp yönetimi, hazırlık maçından elde edilen gelirlerin bir kısmının SMA hastası Çağan Ata Taran’ın tedavisi için 1 milyon TL bağışlanacağını da belirtti. Küçük timsah Çağan Ata’ya destek amacıyla çağrıda bulunan yönetim, tüm Bursalıları kampanyaya katılmaya davet etti. Bu kampanya, Bursaspor taraftarları arasında önemli bir dayanışma oluşturarak, SMA hastalarının tedavisine yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor.