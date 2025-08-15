Bursaspor Dükkan Yapmaya Başlıyor, Gelir

BURSASPOR’DAN YENİ GELİR KAYNAĞI PROJESİ

Bursaspor, kulübe kalıcı gelir sağlamak amacıyla Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu çevresinde dükkanların inşaatına başlıyor. Projenin tamamlanmasının ardından yeşil beyazlı kulübe düzenli finansal katkı sunması bekleniyor. Yapımının 5-6 ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Gerekli izinlerin alınmasının ardından başlatılan çalışmalarla, stadyum çevresinde oluşturulacak kafe, restoran ve sosyal alanlar, taraftarların özellikle maç günlerinde vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı yaratacak.

Bursaspor yönetimi, inşaat sürecini yakından takip ediyor ve projenin hızla ilerleyeceği bildiriliyor. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, mayıs ayında düzenlenen Olağan Mali ve İdari Genel Kurul’da yapmış olduğu açıklamada, “Stadyum etrafında kafe, restoran ve sosyal alanları ile yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Bursaspor’a kalıcı gelir sağlayacağız” demişti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise 22 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanında yer alan 5 bin metrekarelik ticari alanın ruhsat işlemlerinin tamamlandığını belirtmiş ve bu alanın Bursaspor’a kalıcı gelir olarak tahsis edildiğini vurgulamıştı.