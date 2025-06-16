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Bursaspor, Emrehan Gedikli’yi Duyurdu

FORVET TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

Bursaspor’un başkanı Enes Çelik, uzun bir süredir beklenen forvet transferinin Emrehan Gedikli olduğunu açıkladı. Genel olarak kulüp, genç golcü Emrehan Gedikli ile anlaşma sağladığını ve bu bilgiyi resmi olarak duyurdu.

EMREHAN GEDİKLİ TAKIMI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK

Başkan Enes Çelik, transfer ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bursasporumuza uzun yıllar hizmet edecek genç forvetimiz camiamıza hayırlı olsun” diyor. 22 yaşındaki Emrehan Gedikli, kariyerine Bayer Leverkusen altyapısında başladıktan sonra Türkiye’de Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor formalarıyla sahada yer aldı. Genç oyuncu, gelişime açık yapısıyla dikkat çekiyor.

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