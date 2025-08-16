Bursaspor Eskişehirspor Dostluk Maçı Yapıldı

DOĞA İÇİN TEK YÜREK MAÇI

Bursaspor ile Eskişehirspor, bilet gelirinin yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasına bağışlanacağı “Doğa İçin Tek Yürek” sloganıyla dostluk maçında bir araya geldi. Nesine 2. Lig’e yükselen Bursaspor ile yeni sezonda Nesine 3. Lig’de mücadele edecek olan Eskişehirspor, bu organizasyon kapsamında Bursa Matlı Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçta, Eskişehirspor taraftarının da yer aldığı toplamda yaklaşık 40 bin seyirci, takımlarını desteklemek için stadyumu doldurdu.

UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ

Karşılaşma öncesinde, yurtta meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybeden orman işçileri ve gönüllülerin fotoğrafları, “Unutmadık, unutmayacağız” ifadeleriyle birlikte izleyicilerin önüne serildi. Pankartlarda, “Aynı ateş yaktı canımızı, aynı yürek söndürür bu yangını” yazısı dikkat çekti. Ayrıca, yangınlarla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, Bursaspor yönetimi tarafından misafir edildi. Maç, orman yangınlarında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

MAÇTA GOLLER VE SONUÇ

Karşılaşmanın ilk yarısında Bursaspor’dan Muhammed Demir ve Eskişehirspor’dan Deniz Keskin’in karşılıklı golleriyle durum 1-1 olarak tamamlandı. İkinci yarıda Bursaspor, Ertuğrul Ersoy’un kaydettiği golle maçı 2-1 kazanarak karşılaşmayı galip tamamladı.