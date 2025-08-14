Haberler

Bursaspor, Eskişehirspor’la Hazırlık Maçı Yapacak

TEKNİK DİREKTÖR YÖNETİMİNDE ANTRANMAN

Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Eskişehirspor ile yapacağı hazırlık maçı öncesi akşam antrenmanında taktiğe yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde organize edilen bu çalışma, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde yapıldı.

ISINMA VE DAYANIKLILIK ÇALIŞMALARI

Antrenmanın ilk aşamasında oyuncular, ısınma hareketleri ve dayanıklılık antrenmanı yaptı. Daha sonra taktiksel çalışmalara geçilerek antrenman tempolu bir şekilde gerçekleştirildi. Bursaspor, hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.

Beşiktaş, St. Patrick’s ile karşılaştı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında ilk yarıda St. Patrick's karşısında 2-0 geriye düştü. Taraftarlar, takıma tepki göstererek destek çağrısı yaptı.
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan Y.Ç., 6.802 sentetik hap ve 1,36 gram uyuşturucu ile tutuklandı.

