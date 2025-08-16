Haberler

Bursaspor Eskişehirspor Maçında Saygı Duruşu

ORGANİZE EDİLEN ANMA TÖRENİ

Bursaspor ile Eskişehirspor arasında oynanan hazırlık maçı öncesinde, Eskişehir ve Bursa’daki orman yangınlarında yaşamını yitiren orman şehitleri anıldı. Maç başlamadan önce statta bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

TAKIM TARAFTARINDAN BİRLİK MESAJI

Yeşil-beyazlı taraftarlar, “Aynı ateş yaktı canımızı aynı yürek söndürür bu yangını” yazılı pankart açarak birlik ve dayanışma mesajı verdi. Ayrıca, hayatlarını kaybeden şehitlerin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı pankartlar tribünlerde sergilendi. Duygusal anların yaşandığı saygı duruşu sırasında, şehitlerin isimleri de anıldı: “Enes Kızılyer, Eyüp Dereli, Hilmi Şahin, Tolunay Kocaman, Sercan Ünti, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, Ahmet Demirel, Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek.”

ÖNEMLİ

Haberler

Rus Lider, Görüşmeyi Faydalı Buldu

Vladimir Putin, Donald Trump ile görüşmesinin ardından kurmaylarıyla bir araya geldi ve toplantıda Ukrayna krizinin adil çözümünü öncelikli konu olarak ele aldı.
Haberler

Erzincan’da Festival Etkinlikleri Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli festival, 17 ilden 100 sanatçının katılımıyla el sanatları, müzikli söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.