Bursaspor Eskişehirspor Maçını Canlı İzleyin

Bursaspor ve Eskişehirspor’un karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, maçın heyecanını ekran başında yaşayabilir. Araştırmalar, canlı yayın için çeşitli olanakların mevcut olduğunu gösteriyor. “Bursaspor Eskişehirspor maçı canlı izle” araması yaparak detaylara ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler ışığında, keyifli bir izleme deneyimi için hazırlığınızı yapın.

Bursaspor ile Eskişehirspor maçını canlı olarak izlemek için As TV Bursa’yı tercih edebilirsiniz. Maç bu akşam saat 20.00’da başlayacak ve karşılaşma Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda gerçekleşecek. Football tutkunları için heyecan dolu bir gece olması bekleniyor.

Kocaelispor-Samsunspor İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi

Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor, ilk yarıyı golsüz tamamladı. Kocaelispor'dan Samet Yalçın, kırmızı kart gördü ve sahayı terketmek zorunda kaldı.
Suriye’den Dönüş Yapanlar Artıyor

İçişleri Bakanlığı, son Suriye gelişmeleri nedeniyle Türkiye'den 411 bin 649 Suriyelinin geri döndüğünü ve 2016'dan bu yana toplamda 1 milyon 151 bin 652 gönüllü dönüş gerçekleştiğini bildirdi.

