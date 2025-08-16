Bursaspor, Eskişehirspor’u 2-1 Yendi

MAÇIN TANITIMI

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu, önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Bursaspor ve Eskişehirspor, 40 bin taraftar önünde sezon öncesi hazırlık maçı gerçekleştirdi. Bu maç, adeta ‘Anadolu Derbisi’ olarak tanımlandı ve tüm Türkiye’ye heyecan kattı. Mücadele, iki takımın da Süper Lig’e gönderdiği selam niteliği taşıdı.

Maç, Bursaspor’un yoğun baskısıyla başlamasının ardından 4. dakikada Sertaç Çam’ın kaleci ile yüz yüze kaldığı pozisyonla devam etti. Ancak Sertaç, topu kalenin solundan az farkla auta gönderdi. Bir dakika sonra ise Sedat Cengiz’le bir diğer gol fırsatını yakalayan yeşil-beyazlılar, maçın 12. dakikasında Sefa Narin’in uzaktan vurduğu şut sonrası öne geçmeyi başardı. Kalecinin topu zorlukla çelmesi sonrasında, Muhammet Demir skoru 1-0 yaparak takımını öne geçirdi.

GOL VE EŞİTLİK

Golden sonra Bursaspor, topun kontrolünü elinde tutmaya devam etti ancak defansında zaman zaman açıklar verdi. Maçın 43. dakikasında, Anıl Atağ’ın üstünden aşırtılan topun auta gitmesiyle Bursaspor rahatladı. Fakat, 45+2. dakikada Deniz Keskin’in kaydettiği golle, soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle gidildi.

İKİNCİ YARIDA HAREKETLİ GİDİŞAT

İkinci yarıya hızlı başlayan Bursaspor, Ertuğrul Ersoy’un güzel golüyle tekrar öne geçti ve skoru 2-1 yaptı. Golden sonra Bursaspor, birçok oyuncu değişikliği yaptı; buna rağmen rakip alanda baskısına devam etti. Ertuğrul İdris Furat ile yakalanan net bir gol pozisyonu da değerlendirilmedi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Bursaspor, maçı 2-1 gibi bir skorla kazanmayı başardı.