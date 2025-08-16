Haberler

Bursaspor, Eskişehirspor’u 2-1 yendi

HAZIRLIK MAÇI BURSASPOR’UN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONU ÇEVİRDİ

Bursaspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Eskişehirspor ile bir maç gerçekleştirdi. Müsabaka, yeşil-beyazlı takımın 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

GÜÇLÜ TARAFTAR DESTEKLERİ

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda gerçekleşen bu karşılaşmada, yeşil-beyazlı ve kırmızı-siyahlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bir kısmı dolarken, her iki takımın taraftarları maç boyunca birlikte oturarak dostluk örneği sergiledi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Karşılaşmadan elde edilen gelir, afet bölgelerinin yeniden ağaçlandırılması amacıyla Teksas’ın başlattığı fidan kampanyasına aktarılacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Danimarka Başbakanı İsrail’e Yaptırımlar Arttırmak İstiyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail'in başbakanının sorun yarattığını ifade ederek, Gazze'deki insani durumu eleştirdi ve yaptırımları artırma niyetini duyurdu.
Haberler

Orman Yangınına Karadan Müdahale Devam Ediyor

Gelibolu'da çıkan orman yangınına karadan müdahale eden ekipler, tahliye işlemleriyle birlikte yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Bakan yardımcısı konuyu yakından izliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.