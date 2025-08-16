Bursaspor, Eskişehirspor’u 2-1 yendi

HAZIRLIK MAÇI BURSASPOR’UN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONU ÇEVİRDİ

Bursaspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Eskişehirspor ile bir maç gerçekleştirdi. Müsabaka, yeşil-beyazlı takımın 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

GÜÇLÜ TARAFTAR DESTEKLERİ

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda gerçekleşen bu karşılaşmada, yeşil-beyazlı ve kırmızı-siyahlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bir kısmı dolarken, her iki takımın taraftarları maç boyunca birlikte oturarak dostluk örneği sergiledi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Karşılaşmadan elde edilen gelir, afet bölgelerinin yeniden ağaçlandırılması amacıyla Teksas’ın başlattığı fidan kampanyasına aktarılacak.