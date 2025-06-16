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Bursaspor, Furkan Emre Ünver İle Anlaştı

İÇ TRANSFERDE GÜÇLENME ADIMI

Bursaspor, iç transfer faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor ve tecrübeli stoperi Furkan Emre Ünver ile yeni bir anlaşma yapma kararı aldı. Yeni sezon öncesinde takımın güçlenmesi amacıyla yapılan bu hamle, kulübün geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

RESMİ DUYURU VE TEBRİKLER

Yeşil-beyazlı ekip, profesyonel futbolcusu Furkan Emre Ünver ile sözleşmesine yenilik getirdiğini resmi hesapları üzerinden açıkladı. Kulüp, yaptığı duyuruda “Oyuncumuza formamız altında başarılar dileriz” sözlerini kullanarak, yeni anlaşmanın ardından futbolcunun kariyerine destek verdiklerini belirtti.

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