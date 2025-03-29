Bursaspor, Kahramanmaraş Maçı Hazırlıklarına Başladı

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

TFF 3. Lig’de yer alan Bursaspor, Kahramanmaraş ile oynayacağı deplasman karşılaşması için hazırlıklara akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla giriş yaptı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde bir araya gelen futbolcular, ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

PAS VE DAYANIKLILIK ÇALIŞMALARI

Antrenman, futbolcuların pas ve topa sahip olma çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık koşuları yapıldı ve dar alanda çift kale maçlar gerçekleştirildi. Yeşil-beyazlı ekip, Kahramanmaraş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.