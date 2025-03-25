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Bursaspor, Kemerkent Deplasmanı İçin İstanbul’a Gitti

Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kemerkent Bulvarspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Takım, İstanbul’a hareket etmeden önce, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde bir antrenman gerçekleştirdi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Bursaspor, ardından pas oyunlarıyla idmana devam etti. Son bölümde futbolcular, taktik çalışmalara yer vererek maça hazırlık yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nden ayrılarak İstanbul’a hareket etti.

Bursaspor’un yarın saat 14.00’te Kemerkent Bulvarspor ile Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadyumu’nda oynayacağı maçı Ankara Bölgesi Klasman Hakemi Mustafa Ünver yönetecek. Ünver’in yardımcıları ise Ayberk Yalçınkaya ve Okan Delier olacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Ali Artun Özdemir görev alacak.

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